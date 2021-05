Gessica Notaro mostra il viso dopo gli interventi | «Tanta sofferenza | ma ne è valsa la pena»

(Di martedì 11 maggio 2021) È al settimo cielo, 31 anni, attivista italiana, coinvolta in un doloroso fatto di cronaca. L’ex compagno nel 2017 le sfregiò il volto con l’acido deturpandone i tratti. Edson Tavares, è stato condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni di reclusione. Da allora lei non ha mai smesso di lottare, cercando di superare il trauma. Oggi su Instagram la giovane hato il suodue recenti delicate operazioni: le ferite si sono rimarginate. La ragazza può finalmente tornare a truccarsi. Il cambiamento è notevole. leggi anche l’articolo —> Miriam Leone Instagram, con il suo look estivo scatena la fantasia: fan ipnotizzati A quattro anni dall’aggressione con l’acido che le sconvolse il volto e la vita,ha ...

Advertising

FQMagazineit : Gessica Notaro annuncia: “Ecco a voi il mio volto dopo l’intervento. Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena!” - zazoomblog : Gessica Notaro mostra il volto soddisfatta dopo gli interventi VIDEO - #Gessica #Notaro #mostra #volto - lallaforisma : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - PetrelliFlavia : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - fanpage : Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

La gioia di, che mostra felice sul social il suo volto dopo i numerosi interventi chirurgici subiti per tornare alla normalità.è stata vittima dell'ex fidanzato Eddy Tavares ...Dopo l'ultimo intervento chirurgico subito al visosi è mostrata ai fan dei social esprimendo tutta la sua felicità.dopo l'intervento al visoha subito un delicato intervento al viso e lei stessa ha ..."Giudicate voi il risultato, io sono strafelice. Per me è la svolta", Gessica Notaro rinasce grazie a due nuovi interventi al viso ...La gioia di Gessica Notaro, che mostra felice sul social il suo volto dopo i numerosi interventi chirurgici subiti per tornare alla normalità. Gessica Notaro è stata ...