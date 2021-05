Gessica Notaro dopo gli interventi al volto | “Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena”

(Di martedì 11 maggio 2021)ha mostrato il suoper la prima voltaessersi sottoposta a duedi chirurgia al viso, sfigurato con l’acido 4 anni fa dal suo ex compagno. In un post su Instagram ha raccontato il suo stato d’animo: “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio visotanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice. Quindima ne èla". Poi ha concluso: “Nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta”.

10 gennaio 2017, una data che per Gessica Notaro ha segnato l'inizio di un incubo che sembrava non avere mai fine. Quella sera che sembrava essere una sera come tante altre, ha invece segnato per sempre la sua vita facendola entrare ...