Gessica Notaro dopo gli interventi al viso mostra il risultato ed è felice Video

(Di martedì 11 maggio 2021)il suogli ultimial volto pubblica un breve, i risultati sono evidenti. Pochi secondi pieni di emozioni perche dice semplicemente che si è truccata. Non lo faceva da tempo e finalmente può essere soddisfatta. Ha sofferto tanto durante tutto il suo percorso ma gli ultimialsono stati davvero molto dolorosi. Adesso sa che ne è valsa la pena, adesso sa che il suoavrà sempre meno imperfezioni. Ha utilizzato un filtro perché le piace, racconta che dal vivo qualche imperfezione c’è ancora ma non importa, il cambiamento c’è, lo vede lei e lo vedono tutti. Era il 2017 quando ...

Advertising

zazoomblog : Gessica Notaro mostra il volto soddisfatta dopo gli interventi VIDEO - #Gessica #Notaro #mostra #volto - lallaforisma : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - PetrelliFlavia : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - fanpage : Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - CorriereRomagna : Gessica Notaro: «Che gioia, mi sono truccata» - -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

Nelle ultime settimaneha subito due lunghi e dolorosi interventi per riappropriarsi dei lineamenti del suo viso . Oggi le ferite si sono rimarginate e pu finalmente sfoggiare orgogliosamente su Instagram i ...Dopo l'ultimo intervento al visosi è mostrata con un filo di make up sui social e ha espresso ai fan tutta la sua gioia.si è recentemente sottoposta ad un delicato intervento al viso che le ha ...Gessica Notaro si è mostrata per la prima volta sul social dopo l’ultimo intervento di chirurgia plastica a cui si è sottoposta per cercare di tornare ad avere i lineamenti e la mobilità del viso che ...Gessica Notaro ha mostrato ai fan i risultati ottenuti sul suo viso dopo l'ultimo intervento di chirurgia plastica da lei subito.