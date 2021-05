(Di martedì 11 maggio 2021) “Tornerò come prima, anzi meglio” aveva promesso ai suoi 390mila followerprima di sottoporsi a due nuovi interventi al viso. E ora, finalmente, esplode di gioia: “a voi il mio“, scrive su Instagram. Ad accompagnare il post una didascalia dalla quale traspare la gioia della Miss.è stata aggredita con l’acido 4 anni fa dall’ex compagno Edison Tavares. “Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio visotanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato IO SONO STRAFELICEEE quindima ne èla“. Poi ha concluso: ...

Advertising

FQMagazineit : Gessica Notaro annuncia: “Ecco a voi il mio volto dopo l’intervento. Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena!” - zazoomblog : Gessica Notaro mostra il volto soddisfatta dopo gli interventi VIDEO - #Gessica #Notaro #mostra #volto - lallaforisma : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - PetrelliFlavia : RT @fanpage: Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' - fanpage : Gessica Notaro mostra il suo viso dopo gli interventi. 'Sono stra felice!' -

Ultime Notizie dalla rete : Gessica Notaro

La gioia di, che mostra felice sul social il suo volto dopo i numerosi interventi chirurgici subiti per tornare alla normalità.è stata vittima dell'ex fidanzato Eddy Tavares ...Dopo l'ultimo intervento chirurgico subito al visosi è mostrata ai fan dei social esprimendo tutta la sua felicità.dopo l'intervento al visoha subito un delicato intervento al viso e lei stessa ha ...La gioia di Gessica Notaro, che mostra felice sul social il suo volto dopo i numerosi interventi chirurgici subiti per tornare alla normalità. Gessica Notaro è stata ...Gessica Notaro mostra felice il suo viso, dopo gli ultimi interventi al volto pubblica un breve video, i risultati sono evidenti. Pochi secondi pieni di emozioni per Gessica Notaro che dice sempliceme ...