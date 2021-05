Gerusalemme sotto il fuoco incrociato | è ufficialmente guerra

(Di martedì 11 maggio 2021) La battaglia tra polizia israeliana e palestinesi sulla Spianata delle moschee si è ormai trasformata in scontro aperto con Gaza dopo gli ultimatum di Hamas a Israele. Lo scontro si è avviato allo scadere dei due ultimatum: il primo alle 18 di ieri (10 maggio, ndr) ora locale e il secondo alle 21. Sono 7 i razzi scagliati controe decine quelli verso il sud del paese, a stretto giro è arrivata la risposta dell’aviazione israeliana che ha sganciato bombe su Gaza. L’antefatto aGli scontri ahanno preso il via circa un mese fa, quando la polizia ha sbarrato l’accesso alla piazzetta davanti alla porta di Damasco con delle barriere di metallo. La porta è l’entrata più vicina al mercato arabo ed un facile accesso per la Moschea al-Aqsa, centro religioso importantissimo per i palestinesi. ...

