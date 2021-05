Germania, i sacerdoti benedicono centinaia di coppie gay: aria di scisma? (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag — In aperta disobbedienza al Vaticano e a 2000 anni di magistero, da ieri centinaia di sacerdoti cattolici tedeschi hanno cominciato a benedire le coppie gay in tutto il Paese. L’iniziativa — con tanto di hashtag #liebegewinnt (l’amore vince) — ha coinvolto le parrocchie di tutta la Germania, da Berlino a Monaco di Baviera ed è promossa da sacerdoti, diaconi, teologi e dal movimento di riforma cattolica Maria 2.0 in protesta al recente provvedimento della Congregazione per la Dottrina della Fede, emanato con approvazione diretta di Papa Francesco, in cui si vieta ai sacerdoti di benedire le coppie gay. I sacerdoti tedeschi benedicono le coppie gay Con 23 milioni di seguaci, la Chiesa ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag — In aperta disobbedienza al Vaticano e a 2000 anni di magistero, da ieridicattolici tedeschi hanno cominciato a benedire legay in tutto il Paese. L’iniziativa — con tanto di hashtag #liebegewinnt (l’amore vince) — ha coinvolto le parrocchie di tutta la, da Berlino a Monaco di Baviera ed è promossa da, diaconi, teologi e dal movimento di riforma cattolica M2.0 in protesta al recente provvedimento della Congregazione per la Dottrina della Fede, emanato con approvazione diretta di Papa Francesco, in cui si vieta aidi benedire legay. Itedeschilegay Con 23 milioni di seguaci, la Chiesa ...

