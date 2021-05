Germania | dietrofront per Low | chiamato Muller | vicina la sua convocazione

(Di martedì 11 maggio 2021) Secondo quanto riportato dalla Bild Joachim Low, tornando sui suoi passi, vorrebbe richiamare Thomasin Nazionale. La bandiera del Bayern Monaco era stato escluso insieme a Jerome Boateng e Mats Hummels dal progetto, al fine di ringiovanire la rosa. Adesso, tuttavia, il commissario tecnico vorrebbe convocarlo per gli Europei, a 30 mesi dall’ultima. Era accaduto il 19 novembre 2018, quando la Mannschaft pareggiò per 2-2 contro l’Olanda. SportFace.

Sportface.it

Secondo quanto riportato dalla Bild Joachim Low, tornando sui suoi passi, vorrebbe richiamare Thomas Muller in Nazionale. La bandiera del Bayern Monaco era stato escluso insieme a Jerome Boateng e Mat ...