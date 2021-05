Gelmini: in arrivo milioni vaccini, no rischi approvvigionamento (Di martedì 11 maggio 2021) "Nelle prossime settimane arriveranno milioni di nuovi vaccini, non c'è dunque alcun rischio di rimanere a corto di dosi. Ci sono tutte le condizioni per proseguire nel buon lavoro che stiamo facendo". Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) "Nelle prossime settimane arriverannodi nuovi, non c'è dunque alcuno di rimanere a corto di dosi. Ci sono tutte le condizioni per proseguire nel buon lavoro che stiamo facendo".

BELLISS16414189 : RT @Lasiciliaweb: 'Presto una data per la ripresa di sport e matrimoni' La ministra Gelmini: 'In arrivo altri 40 miliardi per le categorie… - Lasiciliaweb : 'Presto una data per la ripresa di sport e matrimoni' La ministra Gelmini: 'In arrivo altri 40 miliardi per le cate… - Giornaleditalia : Covid, Gelmini: 'Presto date per sport e matrimoni, in arrivo Decreto sostegni 2' - fisco24_info : Omofobia, in arrivo testo del Centrodestra di governo: Meloni: 'Iniziativa della Lega intelligente'. Gelmini: 'Non…

Ultime Notizie dalla rete : Gelmini arrivo Gelmini: in arrivo milioni vaccini, no rischi approvvigionamento E' quanto ha detto, secondo quanto si apprende, la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, nel corso dell'incontro governo - Regioni sulla campagna vaccinale."In questi mesi e in ...

Riaperture, Modena (Fi): "Controlli anti - Covid serrati agli aeroporti" ... per la quale "un altro punto d'arrivo è quello dello sport e dei matrimoni, che al momento è bloccato e sul quale sta lavorando il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini".

Gelmini: in arrivo milioni vaccini, no rischi approvvigionamento askanews Primo traguardo per la legge speciale per Messina: poteri speciali a un commissario Svolta nella legge speciale sul risanamento di Messina: unificate le 3 proposte. E la ministra Carfagna stanzia 100 mln di euro ...

Coprifuoco alle 23 e riaprire tutto: il centrodestra in pressing sul governo Durante la cabina di regia la ministra Mariastella Gelmini chiede di discutere subito le riaperture. Il premier Draghi non sarebbe disponibile ad andare oltre l’estensione di un’ora e solo valutando i ...

