GEL | operatività sull’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – GEL ha reso noto che nell’ambito del programma di acquisto di, approvato dall’Assemblea deglisti del 28 aprile 2020, ha acquistato, tra il 3 e il 10 maggio 2021, complessivamente 5.625ad un prezzo medio pari a 1,1356 euro, per un controvalore pari a 6.387,50 euro. A seguito degli acquisti comunicati, al 10 maggio la società attiva in Italia nel mercato del water treatment, detiene complessivamente 88.125, pari a circa l’1,2252% del capitale sociale. A Piazza Affari, oggi, aggressivo ribasso per GEL che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,70%. (Foto: © alessandro0770 123RF)