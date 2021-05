GdS – Stop a Doveri e Mazzoleni, puniti da Rizzoli dopo il caos di Benevento-Cagliari (Di martedì 11 maggio 2021) L’episodio del rigore revocato al Benevento e lo sfogo del presidente Vigorito hanno lasciato strascichi non indifferenti in Serie A. Il caso ha creato non pochi problemi anche al designatore Rizzoli. Secondo la Gazzetta dello Sport l’attuale designatore arbitrale ha deciso di punire Doveri e Mazzoleni dopo la prestazione di domenica con un turno di Stop. Secondo il quotidiano questa decisione è sia punitiva che cautelativa. L’obiettivo è di far calmare le acque e consentire ai due di tornare in campo al meglio. Sotto la lente di ingrandimento non ci sarebbe la decisione tecnica dell’episodio, ma la gestione dello stesso. La chiamata, poi il VAR e la retromarcia hanno dato vita ad una gestione confusa e confusionaria. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) L’episodio del rigore revocato ale lo sfogo del presidente Vigorito hanno lasciato strascichi non indifferenti in Serie A. Il caso ha creato non pochi problemi anche al designatore. Secondo la Gazzetta dello Sport l’attuale designatore arbitrale ha deciso di punirela prestazione di domenica con un turno di. Secondo il quotidiano questa decisione è siava che cautelativa. L’obiettivo è di far calmare le acque e consentire ai due di tornare in campo al meglio. Sotto la lente di ingrandimento non ci sarebbe la decisione tecnica dell’episodio, ma la gestione dello stesso. La chiamata, poi il VAR e la retromarcia hanno dato vita ad una gestione confusa e confusionaria.

