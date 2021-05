Gaza | attacchi massicci dell' aviazione israeliana

(Di martedì 11 maggio 2021) Circa 250 razzi sono stati lanciati dalla Striscia diverso Israele, che ha risposto con una serie di raid aerei contro 130 obiettivi in un'operazione denominata "Guardiani del muro". Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, nei raid sono morte almeno 24 persone, tra cui dei bambini, e altre 103 sono rimaste ferite. Segui su affaritaliani.it

Advertising

SaveChildrenIT : Siamo inorriditi dagli attacchi della scorsa notte su #Gaza: 24 le persone uccise, 9 di queste erano bambini. Le pa… - Agenzia_Ansa : Ancora raid di Israele su Gaza. Secondo il ministero della Sanità locale sono 28 le vittime e 152 i feriti. 'Abbiam… - Agenzia_Ansa : Fra i 28 palestinesi morti a Gaza negli attacchi sferrati da Israele ci sono anche '10 bambini'. Lo ha reso noto il… - Joslen16630396 : RT @mgabrielladavid: A Gerusalemme la popolazione pacifista manifesta contro gli attacchi a Gaza. La reazione delle forze dell’ordine per… - sachswolfeffect : RT @michelegiorgio2: #Gaza nuove ondate di attacchi aerei israeliani, anche a Gaza city. Due palestinesi uccisi dall'esercito israeliano in… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza attacchi

L'85% stato intercettato, mentre circa 200 sono esplosi all'interno della Striscia di. In risposta l'esercito ha compiuto oltre 500contro obiettivi terroristici di Hamas e Jihad nella .Israele, IDF rilascia il video deglicontro Hamas aIsraele, a sua volta, effettuaaerei contro obiettivi nella Striscia di. Il portavoce del ministero della Salute dell'...Israele «intensificherà ulteriormente la potenza e il ritmo degli attacchi» contro le postazioni di Hamas e della Jihad islamica a Gaza, ha sottolineato ieri il primo ministro. «Siamo nel mezzo di una ...Sono 6 le persone morte finora in Israele per i razzi d Gaza, mentre tra i palestinesi sono state uccise 32 persone, tra cui 10 bambini, oltre a 220 persone rimaste ferite Hamas, il movimento al poter ...