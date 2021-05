Galli fatto allo spiedo

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 maggio 2021) Il coprifuoco non va più di moda, è out come certe “rockstar” vaccinali. Specie da quando, in Europa, vince chi ne haa meno e piglia bastonate la sinistra che lo esaltava a suon di zone rosse come la rivoluzione d’ottobre. E così, puntuale, è arrivato il “contrordine, compagni!”: lockdown? Via, che brutta parola; restrizioni? Orrore, neanche a parlarne; coprifuoco? Per favore, parliamo piuttosto di ripresa. A prova provata che, come da queste parti si ripete da tempi non sospetti, il lockdown made in Speranza è una cinesata che ha niente di scientifico e tutto di politico, serve al controllo totale in vista di “una nuova egemonia”. Adesso che non conviene più, fanno a gara a rinnegarlo e presto torneranno a dire che chi infila la mascherina è un nazista. Nessuno ti giuro nessuno lo vuole il coprifuoco, e nessuno lo voleva, chissà chi è che ce l’ha imposto, a ...