Galli | “Basta tv e giornali per 15 giorni Non voglio essere cavalcato dalla politica”

Advertising

Adnkronos : #Galli in silenzio stampa: “Basta tv, devo lavorare”. - malinca73 : RT @Adnkronos: #Galli in silenzio stampa: “Basta tv, devo lavorare”. - CasaliGiul : RT @rosettacat1: Tutti a scagliarsi contro il prof. #Galli. Ma sì, basta con gli scienziati, desueti, pesanti e faticosi. Ritorniamo agli… - Adnkronos : #Galli a #Cartabianca: “Basta tv. Magari twitto…”. - sant_px : RT @Cambiacasacca: Galli: basta tv devo lavorare. Figa son sei mesi che glielo diciamo. -

Ultime Notizie dalla rete : Galli Basta

non finiscano come è solita fare la sinistra: che pur di scannarsi tra fratelli coltelli, poi ... Ma è stato bravo - Massimolascia la televisione. Non lo vedremo più in collegamento. Sai ...Non ho voglia di alimentare la balla quotidiana, per cui francamentecosì' .e la pausa dalla TV: le polemiche sul coprifuoco Proseguendo nel suo intervento,si è detto anche stanco ...Non è un addio, ma solo un arrivederci. Che ha già una scadenza, ed è di 15 giorni. L’infettivolgo Massimo Galli lo aveva annunciato già stamattina, e stasera l’ha confermato: “Per 15 giorni sparirò”.Massimo Galli nella giornata del suo arrivederci alla tv fa la sua ultima apparizione nel programma di Bianca Berlinguer. Dopo aver annunciato il ...