Furto del furgone dei calciatori della nazionale disabili: l'appello di Checco Zalone (Di martedì 11 maggio 2021) Trani: Ignobile Furto, rubato il furgone dei giocatori della nazionale di calcio disabili. (screenshot video)Il peggio non è mai morto verrebbe da dire commentando questa notizia che arriva dalla Puglia, più esattamente da Trani. La notizia ci informa del Furto di un furgone. Una notizia che non farebbe alcun effetto se non fosse che quel furgone rubato appartiene ai giocatori della nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica. LEGGI ANCHE –> Dedica speciale di Checco Zalone ai bimbi ricoverati in ospedale Sale la rabbia in tutti, soprattutto agli affiliati dell'associazione sportiva "Oltre Sport", la quale aveva atteso vari mesi prima ...

