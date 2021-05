Furti d’arte | trend in calo ma luoghi di culto presi d’assalto

Leggi su espresso.repubblica

(Di martedì 11 maggio 2021) Nell’anno nero della pandemia sono state 501.574 le opere trafugate, secondo quanto emerge dal dossier “Attività operativa 2020” del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Ma per il generale Roberto Riccardi: «Il fenomeno è in flessione»