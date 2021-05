Furti - Catalizzatori auto sempre più nel mirino dei ladri | ecco perché

Leggi su quattroruote

(Di martedì 11 maggio 2021) Dagli Stati Uniti alla Gran Bretagna, passando per Francia e Spagna fino al Sud Italia, la razzia didallein sosta non conosce freni né confini. E i dati sono in preoccupante aumento. Secondo la Bbc, in Inghilterra nel 2018 si sono registrati 1.100 casi di furto, ben 400 in più rispetto all'anno precedente: nel 2020 questo dato ha fatto registrare un balzo del 70 per cento. In Italia le cose vanno ancora peggio, in particolare nel Mezzogiorno: lo scorso 6 maggio, gli agenti dell'ufficio Prevenzione Generale della questura di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno trovato una donna che, alla loro vista, gesticolava per segnalare la presenza della volante a due uomini che avevano già asportato il catalizzatore dell'impianto di scarico di un veicolo parcheggiato. Al termine di una colluttazione, gli agenti hanno ...