Francia respinge denuncia su ' Agent Orange' Guerra Vietnam

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Francia respinge

Agenzia ANSA

Un tribunale francese ha respinto come irricevibili le richieste di una franco - vietnamita contro 14 multinazionali accusate di aver prodotto il famigerato "l'agente arancio" (Agent Orange), nome in ...... basterà la Cartabia? Nei e fra i partiti ci sono infatti interessi divergenti Arrestati in... Covid, il Senatola mozione di sfiducia contro il ministro Speranza È stata respinta in ...Un tribunale francese ha respinto come irricevibili le richieste di una franco-vietnamita contro 14 multinazionali accusate di aver prodotto il famigerato "l'agente arancio" (Agent Orange), nome in co ...Il settimanale di destra estrema, Valeurs actuelles, ha pubblicato una seconda lettera aperta redatta (in modo anonimo) da militari, che si rivolgono ai governanti e politici accusandoli di abbandonar ...