Francia, l’ex brigatista rosso Di Marzio l’ha fatta franca. Per il latitante è scattata la prescrizione (Di martedì 11 maggio 2021) l’ha fatta franca. l’ex brigatista rosso Maurizio Di Marzio, uno dei tre latitanti al momento della maxi retata di Parigi, non è più processabile. Non sarà estradato in Italia perché dalla mezzanotte di ieri è un uomo libero. l’ex brigatista Di Marzio non può essere estradato Di Marzio, 59 anni, è l’unico fra gli ex terroristi italiani contro i quali due settimane fa è scattata l’operazione ‘Ombre Rosse’ ad aver fatto perdere le sue tracce. Gli inquirenti avevano fatto sapere nei giorni scorsi di “non aver rinunciato” a catturarlo. Troppo tardi. l’ex brigatista non si era fatto trovare in casa il 28 aprile dopo il via libera di Macron alle domande di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021)Maurizio Di, uno dei tre latitanti al momento della maxi retata di Parigi, non è più processabile. Non sarà estradato in Italia perché dalla mezzanotte di ieri è un uomo libero.Dinon può essere estradato Di, 59 anni, è l’unico fra gli ex terroristi italiani contro i quali due settimane fa èl’operazione ‘Ombre Rosse’ ad aver fatto perdere le sue tracce. Gli inquirenti avevano fatto sapere nei giorni scorsi di “non aver rinunciato” a catturarlo. Troppo tardi.non si era fatto trovare in casa il 28 aprile dopo il via libera di Macron alle domande di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'ex brigatista rosso Di Marzio è libero, è scattata la prescrizione. L'unico dei 10 ex terroristi rossi in Francia… - ACasperia : RT @ilmessaggeroit: Bergamin, per la Corte di Milano la pena è prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in #francia https://t.co… - DiplomaziaTW : RT @ilmessaggeroit: Bergamin, per la Corte di Milano la pena è prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in #francia https://t.co… - claudio_2022 : Bergamin, per la Corte di Milano pena prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in Francia.… - ilmessaggeroit : Bergamin, per la Corte di Milano la pena è prescritta: l'ex terrorista rosso si era costituito in #francia -

Ultime Notizie dalla rete : Francia l’ex Gli ex terroristi italiani in Francia: scatta la prescrizione per Di Marzio ancora in fuga la Repubblica