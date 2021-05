France Football | “Dybala proposto al Psg | ma l’interesse non è ricambiato”

(Di martedì 11 maggio 2021) Secondo il quotidianose, l’attaccante argentino della Juventus Paulo, in scadenza di contratto nel 2022 con la Juventus e tuttora impegnato nella trattativa per il rinnovo, sarebbe stato offerto al Paris Saint-Germain. La squadra guidata da Pochettino però non sarebbe particolarmente interessata, anche perché ha di recente prolungato l’accordo con Angel Di Maria, argentino e mancino come. La Juventus dovrà capire se riuscirà a centrare la Champions, mapotrebbe essere l’agnello sacrificale per fare cassa in estate. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

