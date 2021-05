Fortnite: update 16.40 in arrivo, novità attese e orario della manutenzione – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 11 maggio 2021) È in arrivo l’update 16.40 di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Ecco le novità attese e l’orario della manutenzione.. Quest’oggi è in arrivo il nuovo aggiornamento di Fortnite, il battle royale di Epic Games. Parliamo precisamente dell’update 16.40. Come sempre, gli sviluppatori hanno sfruttato il profilo Twitter “Fortnite Status” per segnalare l’ora di inizio della manutenzione e le novità attese. Epic Games spiega infatti che l’update 16.40 introdurrà una nuova arma esotica, il “Marksman Six Shooter”. Inoltre, la Modalità Creativa includerà nuovi oggetti a tema estivo. Infine, viene spiegato ... Leggi su helpmetech (Di martedì 11 maggio 2021) È inl’16.40 di, il battle royale di Epic Games. Ecco lee l’.. Quest’oggi è inil nuovo aggiornamento di, il battle royale di Epic Games. Parliamo precisamente dell’16.40. Come sempre, gli sviluppatori hanno sfruttato il profilo Twitter “Status” per segnalare l’ora di inizioe le. Epic Games spiega infatti che l’16.40 introdurrà una nuova arma esotica, il “Marksman Six Shooter”. Inoltre, la Modalità Creativa includerà nuovi oggetti a tema estivo. Infine, viene spiegato ...

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite update PlayStation 5, tutto sulla console Sony: specifiche, prezzo, giochi ... con un nuovo update della console, Sony ha reso possibile installare su un hard disk esterno anche ... A Big Adventure Assassin's Creed Valhalla Call of Duty: Black Ops Cold War DiRT 5 Fortnite Marvel'...

Fortnite, nuovi numeri nel documento di Epic Games: incassati 9 miliardi di dollari in due anni Secondo quanto riportato dal documento in questione, Fortnite avrebbe permesso all'azienda di ...risorse ha portato alla creazione di eventi crossover sempre più importanti e la quantità degli update ...

Fortnite: rilasciato l’update 3.15, ecco cosa cambia Tom's Hardware Italia Fortnite è offline per l’aggiornamento: le novità della versione 16.40 L'aggiornamento di Fortnite è in attesa di prendere il suo posto all'interno dell'isola. Cosa dobbiamo aspettarci della versione 16.40 ...

Fortnite: Le novità dell’aggiornamento 16.40 A partire da oggi è disponibile l'aggiornamento 16.40 per Fortnite, il quale come ogni nuova patch introduce una lunga serie di novità che vi riportiamo a ...

