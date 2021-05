Fortnite avrà una nuova modalità survival PvE: ecco tutto quello che sappiamo su "Daybreak" (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana scorsa vi avevamo parlato di come probabilmente Fortnite stesse lavorando a una nuova modalità survival da implementare nel gioco. La notizia era emersa dai file pubblicati in occasione del processo Apple vs Epic, ed era stata rinforzata dalle scoperte di un leaker all'interno dei file del battle royale. Oggi è stata rilasciata una nuova patch i cui file sembrano dimostrare le notizie diffuse dal leaker. C'è perfino una descrizione credibile della nuova modalità, chiamata Daybreak, che riportiamo qua sotto. "Ti svegli da solo e disarmato lungo la costa di un'isola, senza memoria di come ci sei arrivato. Cerca rapidamente armi e munizioni prima che scenda la notte e le creature comincino a vagare per le colline, a caccia di prede. Tieni ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021) La settimana scorsa vi avevamo parlato di come probabilmentestesse lavorando a unada implementare nel gioco. La notizia era emersa dai file pubblicati in occasione del processo Apple vs Epic, ed era stata rinforzata dalle scoperte di un leaker all'interno dei file del battle royale. Oggi è stata rilasciata unapatch i cui file sembrano dimostrare le notizie diffuse dal leaker. C'è perfino una descrizione credibile della, chiamata, che riportiamo qua sotto. "Ti svegli da solo e disarmato lungo la costa di un'isola, senza memoria di come ci sei arrivato. Cerca rapidamente armi e munizioni prima che scenda la notte e le creature comincino a vagare per le colline, a caccia di prede. Tieni ...

Advertising

Eurogamer_it : Grosse novità su #Fortnite - Mattia31001 : @Fortnite_newsIT Si okay però non è possibile cosi pochi pro italiani; la Francia ne avrà 50 alle heatz di player - amantecnologia : WARZONE ITA : Dura critica da parte di Tom Henderson sugli eventi della Battle Royale di Call Of Duty. -Fortnite… -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite avrà Subnautica: Below Zero - recensione Assassin's Creed Valhalla avrà un nuovo nemico che sembra uscito da The Witcher...e CD Projekt se ... Epic Games vs Apple è anche un'aspra critica alla 'skin della Banana nuda' in Fortnite Fioccano ...

Nuove esclusive PlayStation su PC? Epic Games ci prova Sappiamo che PS5 avrà "più esclusive che mai" , come affermato dalla stessa Sony. Se il sodalizio ...e quanti titoli saranno destinati a un'uscita diretta sullo store dello sviluppatore di Fortnite .

Fortnite non funziona: offline il battle royale, arriva l'aggiornamento 16.40 Everyeye Videogiochi Assassin's Creed Valhallaun nuovo nemico che sembra uscito da The Witcher...e CD Projekt se ... Epic Games vs Apple è anche un'aspra critica alla 'skin della Banana nuda' inFioccano ...Sappiamo che PS5"più esclusive che mai" , come affermato dalla stessa Sony. Se il sodalizio ...e quanti titoli saranno destinati a un'uscita diretta sullo store dello sviluppatore di