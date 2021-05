Fonseca: “Arrivare in semifinale di Europa League ci ha fatto pensare meno al campionato” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha presentato la sfida della sua Roma contro l’Inter: “Il bilancio si fa a fine stagione, come ho sempre detto. Se la Roma ha mollato il campionato? Penso che non è stato volontario. La verità è che Arrivare in una semifinale europea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensato meno al campionato. L’Inter è una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori. In ogni momento abbiamo visto una squadra forte e lo sarà anche domani. Recuperi? Domani abbiamo El Shaarawy, Carles Perez e Villar”. Sul futuro di alcuni giovani: “Darboe e Zalewski sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Pauloha presentato la sfida della sua Roma contro l’Inter: “Il bilancio si fa a fine stagione, come ho sempre detto. Se la Roma ha mollato il? Penso che non è stato volontario. La verità è chein unaeuropea è importante e i ragazzi hanno inconsciamente pensatoal. L’Inter è una grande squadra. Devo fare i complimenti per il titolo, ora non ha pressioni e può esser pericolosa vista la qualità dei suoi giocatori. In ogni momento abbiamo visto una squadra forte e lo sarà anche domani. Recuperi? Domani abbiamo El Shaarawy, Carles Perez e Villar”. Sul futuro di alcuni giovani: “Darboe e Zalewski sono pronti per stare qui con noi e giocare in questo momento. In futuro non lo so, ma sono ...

