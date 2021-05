Fiorentina | il d g Barone | “Gattuso? Vediamo a fine stagione Vlahovic è un nostro giocatore”

(Di martedì 11 maggio 2021) Al termine della riunione svoltasi a Milano tra i club di Serie A sul tema Superlega, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti il direttore generale della, Joe. Il dirigente viola, come riporta tuttomercatoweb.com, si è soffermato anche su. Ecco quanto evidenziato: “Il nome diper la prossima panchina viola? Domani siamo in campo a Cagliari, con Iachini e tutta la squadra. Se resta un profilo interessante?. Seresta? È undella”.

