Fiorentina, Iachini: "Chiusa la stagione farò il mio percorso, ma nel calcio mai dire mai" (Di martedì 11 maggio 2021) "Finito questo campionato farò il mio percorso. Ma nel calcio mai dire mai". Beppe Iachini , allenatore della Fiorentina, presenta la sfida con il Cagliari di mercoledì 12 maggio con inizio alle 18.30. Leggi su lanazione (Di martedì 11 maggio 2021) "Finito questo campionatoil mio. Ma nelmaimai". Beppe, allenatore della, presenta la sfida con il Cagliari di mercoledì 12 maggio con inizio alle 18.30.

