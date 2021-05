Fiorentina, i convocati di Iachini per il Cagliari (Di martedì 11 maggio 2021) Ecco l’elenco dei convocati della Fiorentina scelti da Iachini, in vista della partita di domani contro il Cagliari: Portieri: Dragowski, Ricco, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic. convocati I convocati viola per la sfida #CagliariFiorentina Powered by @TiresTomket#ForzaViola #CagliariFiorentina pic.twitter.com/Q1yYaxpWeL — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) May 11, 2021 Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Ecco l’elenco deidellascelti da, in vista della partita di domani contro il: Portieri: Dragowski, Ricco, Terracciano.Difensori: Barreca, Biraghi, Caceres, Igor, Malcuit, Milenkovic, Martinez Quarta, Olivera, Pezzella, Venuti.Centrocampisti: Amrabat, Bonaventura, Castrovilli, Eysseric, Pulgar.Attaccanti: Callejon, Kokorin, Kouame, Montiel, Ribery, Vlahovic.viola per la sfida #Powered by @TiresTomket#ForzaViola #pic.twitter.com/Q1yYaxpWeL — ACF(@acf) May 11, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

