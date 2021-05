Fiorentina, c’è la disponibilità di Gattuso per un biennale ma manca l’intesa sul progetto tecnico (Di martedì 11 maggio 2021) La Fiorentina, avversaria del Napoli per il trentasettesimo turno di Serie A, continua a lavorare sul prossimo allenatore. Ormai è di dominio pubblico il forte interesse di Commisso per Gennaro Gattuso. Il presidente della Fiorentina parrebbe disposto a tutto pur di convincere il tecnico calabrese a sposare la causa viola. Sulle pagine di Repubblica quest’oggi sono riportati anche dei retroscena interessanti riguardo la trattativa. Pare che Gattuso abbia dato la sua disponibilità a firmare un biennale, con opzione di rinnovo per il terzo anno. La questione economica non è un problema, ma restano i dubbi sul progetto tecnico. I viola, infatti, dovrebbero cambiare tanto per accaparrarsi definitivamente mister Rino. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) La, avversaria del Napoli per il trentasettesimo turno di Serie A, continua a lavorare sul prossimo allenatore. Ormai è di dominio pubblico il forte interesse di Commisso per Gennaro. Il presidente dellaparrebbe disposto a tutto pur di convincere ilcalabrese a sposare la causa viola. Sulle pagine di Repubblica quest’oggi sono riportati anche dei retroscena interessanti riguardo la trattativa. Pare cheabbia dato la suaa firmare un, con opzione di rinnovo per il terzo anno. La questione economica non è un problema, ma restano i dubbi sul. I viola, infatti, dovrebbero cambiare tanto per accaparrarsi definitivamente mister Rino.

