Fiore – Crudo e Vapore – Roma

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021)Via Boncompagni, 31/33 – 00187Tel. 06/42020400 Sito Internet: www..it Tipologia: flexiteriana Prezzi: antipasti 10/16€, primi 12/18€, secondi 13/25€, dolci 7/10€ Giorno di chiusura: Domenica sera OFFERTA Dichiarato testimone della cosiddetta cucina “flexiteriana”, una delle tante mode salutiste di cui francamente non si sentiva il bisogno, questo ristorante in realtà non appare così diverso da altri locali modaioli che imperversano ormai ovunque, in questo caso integrandosi perfettamente nel “non luogo” che è diventata la zona di Via Veneto. La esibita vocazione “vegetale” con innesti ridotti di alimenti di origine animale lascia pertanto il passo ad un menù standard, con esiti non sempre convincenti. Dopo aver ingannato l’attesa con uno sfizioso ...