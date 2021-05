Finisce male l'operazione Ombre Rosse: Di Marzio è latitante e il reato prescritto (Di martedì 11 maggio 2021) Finisce decisamente male la vicenda di Maurizio Di Marzio, 59 anni, l'ex brigatista entrato nella lista dei dieci terroristi rossi che l'Italia aveva condannato in via definitiva per gravi reati commessi negli anni Settanta, e che il 28 aprile la Francia di Emmanuel Macron ha finalmente deciso di estradare nel nostro Paese dopo decenni di una serena latitanza garantita a Parigi. Finisce male perché dalla mezzanotte scorsa i suoi reati sono caduti in prescrizione. Di Marzio, che faceva parte delle Brigate Rosse, nel gennaio 1982 partecipò al tentativo di sequestro dell'allora vicecapo della Digos di Roma, Nicola Simone, è uno dei tre ricercati che si erano dati alla in fuga quando era scattata l'operazione «Ombre ... Leggi su panorama (Di martedì 11 maggio 2021)decisamentela vicenda di Maurizio Di, 59 anni, l'ex brigatista entrato nella lista dei dieci terroristi rossi che l'Italia aveva condannato in via definitiva per gravi reati commessi negli anni Settanta, e che il 28 aprile la Francia di Emmanuel Macron ha finalmente deciso di estradare nel nostro Paese dopo decenni di una serena latitanza garantita a Parigi.perché dalla mezzanotte scorsa i suoi reati sono caduti in prescrizione. Di, che faceva parte delle Brigate, nel gennaio 1982 partecipò al tentativo di sequestro dell'allora vicecapo della Digos di Roma, Nicola Simone, è uno dei tre ricercati che si erano dati alla in fuga quando era scattata l'...

