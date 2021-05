Finale Scudetto, Jomi in campo per gara 1. Avram: “Mai pensare al passato, ora conta domani” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – domani (mercoledì 12 maggio) c’è gara uno di Finale Scudetto. La Jomi Salerno alle ore 18:30 sarà di scena ad Oderzo contro le padrone di casa della Mechanic System. Campane e venete si contenderanno il 51° Scudetto della serie A Beretta femminile. Le due formazioni si affronteranno per la vittoria del titolo tricolore per la seconda volta dopo la stagione 2018/2019. In Regular Season L’unica battuta d’arresto rimediata dalla Jomi Salerno risale allo scorso 17 ottobre quando le venete s’imposero con merito alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultato Finale di 25 – 20. Nel girone di ritorno invece il recupero della 18^ giornata disputato lo scorso 6 aprile in casa delle opitergine è terminato in parità ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno –(mercoledì 12 maggio) c’èuno di. LaSalerno alle ore 18:30 sarà di scena ad Oderzo contro le padrone di casa della Mechanic System. Campane e venete si contenderanno il 51°della serie A Beretta femminile. Le due formazioni si affronteranno per la vittoria del titolo tricolore per la seconda volta dopo la stagione 2018/2019. In Regular Season L’unica battuta d’arresto rimediata dallaSalerno risale allo scorso 17 ottobre quando le venete s’imposero con merito alla Palestra Caporale Maggiore Palumbo con il risultatodi 25 – 20. Nel girone di ritorno invece il recupero della 18^ giornata disputato lo scorso 6 aprile in casa delle opitergine è terminato in parità ...

