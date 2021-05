Fimmg Roma | accordo con Regione Lazio per svolta campagna vaccinale

(Di martedì 11 maggio 2021)– “L’dellacon la medicina generale delpuo’ rappresentare un momento didella”. Cosi’ Pier Luigi Bartoletti segretario provinciale dellaa commento dell’raggiunto ieri tra lae i medici di famiglia. “Dal 17 maggio i cittadini potranno prenotarsi presso il loro medico, oltre che nella rete attuale, secondo regole chiare e valide per tutti. In queste ore si sta mettendo a punto il sistema dal punto di vista tecnico. Con l’si rendono disponibili le 500 Ucp (Unita cure primarie) dove i medici lavorano in gruppo, attive nel territorio regionale che diventano 500 mini hub ...

Advertising

tusciaweb : “Medici di base, domani incontro con Fimmg Lazio per aggiornare il piano vaccini” Roma - 'Medici di base, domani… - giornaleradiofm : Covid: Fimmg, 'già 2mila medici famiglia usano algoritmo per priorità vaccino': Roma, 6 mag. (Adnkronos Salute) - '… -

Ultime Notizie dalla rete : Fimmg Roma

RomaDailyNews

E' quanto prevedono le regole stilate dopo l'incontro tra medici di Famiglia () e la Regione Lazio. Vaccini ae nel Lazio, il piano per le dosi ai medici di base L'accordo prevede anche un ...Nell'incontro, al quale hanno partecipato il segretario regionale dellaGianni Cirilli e il vice segretario nazionale vicario Pier Luigi Bartoletti, sono stati affrontati i maggiori punti di ...(Adnkronos) - Il prossimo weekend 'open day' con il vaccino anti covid di AstraZeneca nel Lazio "con ticket virtuale per gli over 40 (nati 1981)". Lo annuncia l'assessorato alla Sanità della Regione s ...11 MAG - Da fine mese di maggio farmacie e medici di medicina generale partiranno con la somministrazione del vaccino per la fascia d'eta under 50. Lo comunica la Regione Lazio in seguito al confronto ...