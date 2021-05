Figliuolo spiega che con i medici di base e le farmacie si arriverà a 1 milione di dosi al giorno

(Di martedì 11 maggio 2021) «L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo è superare le 500mila somministrazioni alentro giugno». È questo il prossimo step della campagna vaccinale, come racconta alla Stampa il commissario all’emergenza Covid, il generale dell’Esercito Francesco Paolo. «Occorre coinvolgere maggiormente idie le, in modo che il loro intervento passi dall’attuale regime di emergenza a una fase più strutturata. Attualmente l’impiego deidi libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e diffusa e una congrua quota diloro dedicate». Il piano diè questo: «In Italia ci sono circa 43mila ...

Roma, 11 mag 08:20 - Il commissario all'emergenza Covid, il generale dell'Esercito Francesco Paolo, in una intervista a "La Stampa"qual è la...... ma solo per esigenze particolari", dice. "Non può costituire la prassi, e per le ferie ... I numeri della campagna vaccinale dicono "il generale " che "fino ad oggi abbiamo inoculato ...ROMA (ITALPRESS) – “L’imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo. Il mio obiettivo ...Lo afferma il commissario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, in una intervista a La Stampa sui vaccini in Italia ...