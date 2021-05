Fifa 22: annuncio il 22 luglio all’Ea Play Live? (Di martedì 11 maggio 2021) Electronic Arts ha annunciato che la conferenza EA Play, durante la quale vengono svelati alcuni dei maggiori videogames in uscita in autunno, si svolgerà anche quest’anno online (a causa dell’emergenza COVID-19) e si terrà per la precisione giovedì 22 luglio, con oltre un mese di ritardo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti! Queste sono L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 11 maggio 2021) Electronic Arts ha annunciato che la conferenza EA, durante la quale vengono svelati alcuni dei maggiori videogames in uscita in autunno, si svolgerà anche quest’anno online (a causa dell’emergenza COVID-19) e si terrà per la precisione giovedì 22, con oltre un mese di ritardo rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti! Queste sono L'articolo proviene da FUT Universe.

Ultime Notizie dalla rete : Fifa annuncio PlayStation: arrivano i Days of Play 2021 (sconti e weekend di gioco gratis) Poco sotto trovate anche un breve trailer di annuncio rilasciato da poco e della durata di trenta ... incluso il celebre FIFA 21 .

Superlega: un attentato al calcio dal quale ci siamo (momentaneamente) salvati L'annuncio La notizia che ha stravolto il calcio arriva nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ... UEFA sul piede di guerra e la disapprovazione della FIFA Com'era lecito aspettarsi, la reazione della ...

Fifa 22: annuncio il 22 luglio all'Ea Play Live? FUT Universe Fifa 22: annuncio il 22 luglio all’Ea Play Live? Electronic Arts ha annunciato che la conferenza EA Play, durante la quale vengono svelati alcuni dei maggiori videogames in uscita in autunno, si svolgerà anche quest’anno online (a causa dell’emergen ...

EA Play Live 2021 annunciato per il 22 luglio L'EA Play Live si terrà anche quest'anno, ecco quando. Electronic Arts ha annunciato oggi la data in cui terrà l’ EA Play Live 2021, la nuova edizione del suo show digitale estivo. L’evento si terrà, ...

