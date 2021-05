Fiamma ossidrica e mannaia | così il parrucchiere pakistano taglia i capelli con metodi alternativi – Video

(Di martedì 11 maggio 2021) Sperando di dimostrare una marcia in più rispetto alla concorrenza, il barbiereAli Abbas si affida a una serie insolita di strumenti per praticare il suo mestiere. Tra questi anche alcuni molto, tra cuie persino vetri rotti. Iparticolari però non sembrano scoraggiare i clienti che ogni giorno affollano il suo negozio I clienti affollano il suo negozio nella citta’ orientale di Lahore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sperando di dimostrare una marcia in più rispetto alla concorrenza, il barbiere pakistano Ali Abbas si affida a una serie insolita di strumenti per praticare il suo mestiere, tra cui, mannaia e persino vetri rotti. I clienti affollano il suo negozio nella città orientale di ...