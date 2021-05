Festa San Leopoldo Mandi?, protettore malati oncologici: Santa Messa in diretta (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – Tv2000, in occasione della Festa di San Leopoldo Mandi?, protettore dei malati oncologici, mercoledì 12 maggio ore 19, trasmette in diretta dalla chiesa di Santa Maria della Consolazione al Foro Romano, la Santa Messa presieduta da mons. Paolo Ricciardi, Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma e Ausiliare Delegato Centro per la Pastorale Sanitaria. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA – Tv2000, in occasione delladi San?,dei, mercoledì 12 maggio ore 19, trasmette indalla chiesa diMaria della Consolazione al Foro Romano, lapresieduta da mons. Paolo Ricciardi, Vescovo ausiliare della Diocesi di Roma e Ausiliare Delegato Centro per la Pastorale Sanitaria. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

tancredipalmeri : Visto che nessuno può andare allo stadio, regalo ai tifosi interisti il video di una delle ultime volte in cui ‘C’è… - Gazzetta_it : Assembramento a San Siro: in 3.000 fanno festa all'#Inter #scudetto - infoANS_IT : #Brasile – Festa di San #DomenicoSavio nella parrocchia “Nostra Signora di Fatima” di Porto Velho… - mathieu_luciani : RT @FTViaStella: ?? A festa si cuntinueghja in i carrughji bastiacci ! Ribombanu i canti davant’à a chjesa San Carlu #BastiaCampione ???? ht… - batti_salge : RT @FTViaStella: ?? A festa si cuntinueghja in i carrughji bastiacci ! Ribombanu i canti davant’à a chjesa San Carlu #BastiaCampione ???? ht… -