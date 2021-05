Ferretti | ottima idea affidare la campagna vaccinale ai militari

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – Chi può meglio gestire una crisi sanitaria globale: lo Stato o le regioni? Offre una risposta personale l’economista Adrea, che propende per la prima alternativa e guarda con favore alla gestione dell’emergenza da parte delle forze, dopo l’esperienza vissuta allall’Hubdella Stazione Termini a Roma. Una esperienza che ha ispirato alcune interessanti considerazioni. “Prima considerazione: andandomi a vaccinare – sottolinea l’economista – ho toccato con mano tutti e tre gli allarmi che caratterizzano questa crisi economico-sanitaria. Innanzitutto ho toccato con mano l’allarme economico, perché a Piazza della Repubblica, a poche centinaia di metri dall’Hub, sono stato bloccato da una manifestazione dei commercianti ambulanti, che manifestavano per il rinnovo di circa ...

Chi può meglio gestire una crisi sanitaria globale: lo Stato o le regioni? Offre una risposta personale l'economista Adrea Ferretti, che propende per la prima alternativa e guarda con favore alla gestione dell'emergenza da parte delle forze militari, dopo l'esperienza vissuta allall'Hub vaccinale della Stazione Termini a ...