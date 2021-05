Ferrarese, uomo supera di poco il limite dei 50 km orari: paga una multa da 5.030 euro (Di martedì 11 maggio 2021) In breve, un automobilista del Rodigino stava transitando in una delle strade provinciali del Ferrarese, in territorio di Tresignana, così come si legge su Leggo. La strada è costellata di sistemi di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 11 maggio 2021) In breve, un automobilista del Rodigino stava transitando in una delle strade provinciali del, in territorio di Tresignana, così come si legge su Leggo. La strada è costellata di sistemi di ...

Advertising

ProvinciadiRE : Purtroppo in @RegioneER altri 19 decessi (tot. 12.976): oltre ai 3 nel Reggiano, 4 nel Modenese (3 uomini di 71, 76… - ProvinciadiRE : Un altro decesso nel Modenese (uomo di 72 anni), 1 anche nel Ferrarese (donna di 86 anni) e in provincia di Forlì-C… - ProvinciadiRE : Un altro decesso nel Ferrarese (uomo di 84 anni), 1 nel Ravennate (donna di 93 anni) e 1 in provincia di Forlì-Cese… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrarese uomo Ferrarese, uomo supera di poco il limite dei 50 km orari: paga una multa da 5.030 euro È accaduta nel Ferrarese ed è la vicenda di un automobilista davvero sfortunato. L'uomo si è reso protagonista di un episodio che in poco ha fatto il giro dell'Italia intera e che per qualcuno risulta essere un ...

Covid a Ferrara, contagi in picchiata e appena due ricoveri I casi positivi totali nel territorio ferrarese da inizio pandemia salgono a 22.907, di cui 825 ... 2 a Ferrara (2 uomini di 80 e 87 anni), 1 a Parma (1 uomo di 78 anni), 1 a Reggio Emilia (1 donna di ...

Altri tre morti nel ferrarese: due uomini e una donna La Nuova Ferrara Covid nel ferrarese, ancora decessi. Campagna vaccinale al via per over55, oltre 5mila prenotati Nel bollettino precedente, i nuovi casi erano quasi il triplo su qualche decina di tamponi in più. -AGGIORNAMENTO DOMENICA 10 MAGGIO- Covid: tre decessi in E-R, nessuno nel ferrarese dove i nuovi posi ...

Beve, guida l’auto e causa un incidente: scatta la denuncia Aveva bevuto, ma guidava la macchina l’uomo di 54 anni protagonista dell’incidente avvenuto domenica in via Sfondrabò, e che ha visto coinvolta una famiglia che si trovava a bordo di una Opel Astra. E ...

È accaduta neled è la vicenda di un automobilista davvero sfortunato. L'si è reso protagonista di un episodio che in poco ha fatto il giro dell'Italia intera e che per qualcuno risulta essere un ...I casi positivi totali nel territorioda inizio pandemia salgono a 22.907, di cui 825 ... 2 a Ferrara (2 uomini di 80 e 87 anni), 1 a Parma (1di 78 anni), 1 a Reggio Emilia (1 donna di ...Nel bollettino precedente, i nuovi casi erano quasi il triplo su qualche decina di tamponi in più. -AGGIORNAMENTO DOMENICA 10 MAGGIO- Covid: tre decessi in E-R, nessuno nel ferrarese dove i nuovi posi ...Aveva bevuto, ma guidava la macchina l’uomo di 54 anni protagonista dell’incidente avvenuto domenica in via Sfondrabò, e che ha visto coinvolta una famiglia che si trovava a bordo di una Opel Astra. E ...