'Fate presto, venite. C'è un cadavere sotto il ponte'. Ma era un clochard che dormiva (Di martedì 11 maggio 2021) SENIGALLIA - 'C'è un cadavere sotto ponte Zavatti', ma era solo un clochard che stava dormendo. Molte le segnalazioni domenica sera verso le 20. C'è chi si è limitato a segnalare il caso inutilmente ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 11 maggio 2021) SENIGALLIA - 'C'è unZavatti', ma era solo unche stava dormendo. Molte le segnalazioni domenica sera verso le 20. C'è chi si è limitato a segnalare il caso inutilmente ...

PolverinoMauro : RT @SalPannullo: #Osteopatia L’appello del #Roi al Governo per il riconoscimento della professione: “Fate presto” - CarlinoMacerata : 'Coprifuoco a mezzanotte? Fate presto' - MauroV1968 : Bella gente, oggi chiudo Twitter presto. Il resto della serata lo dedico a me stesso! Fate i bravi e buona notte. - colmarn : @myrtamerlino Fate in fretta e non sbagliate. Perché potrebbe venire presto il nostro turno. - gianbasilio : RT @vaielettrico: ????????ATTENZIONE se abitate in Piemonte fate presto per l'incentivo auto (10mila euro) e c'è tempo fino al 30 giugno per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Fate presto 'Fate presto, venite. C'è un cadavere sotto il ponte'. Ma era un clochard che dormiva SENIGALLIA - 'C'è un cadavere sotto ponte Zavatti', ma era solo un clochard che stava dormendo. Molte le segnalazioni domenica sera verso le 20. C'è chi si è limitato a segnalare il caso inutilmente ...

Oroscopo Branko oggi 11 Maggio 2021: cala Scorpione Cancro Bilancia Presto il vostro cielo cambierà ulteriormente e alcune condizioni potrebbe non ripetersi. Bilancia ... La Luna nuova in Toro indica che possono esserci momenti agitati nelle prossime ore, fate ...

"Coprifuoco a mezzanotte? Fate presto" il Resto del Carlino Sindaco, giudici e macerie Complice un elettorato disilluso e neghittoso; al punto da perseverare in scelte erronee, dieci e cinque anni fa. Ma ora? Ci sarà un meglio rispetto a tanto peggio? Due decisioni giorni fa adottate da ...

Un giorno di riposo. Poi testa al Follonica Alberto Orlandi comincia a preparare la lunga settimana che porta il Forte dei Marmi alla prima semifinale scudetto: "Evitare errori già fatti" ...

SENIGALLIA - 'C'è un cadavere sotto ponte Zavatti', ma era solo un clochard che stava dormendo. Molte le segnalazioni domenica sera verso le 20. C'è chi si è limitato a segnalare il caso inutilmente ...il vostro cielo cambierà ulteriormente e alcune condizioni potrebbe non ripetersi. Bilancia ... La Luna nuova in Toro indica che possono esserci momenti agitati nelle prossime ore,...Complice un elettorato disilluso e neghittoso; al punto da perseverare in scelte erronee, dieci e cinque anni fa. Ma ora? Ci sarà un meglio rispetto a tanto peggio? Due decisioni giorni fa adottate da ...Alberto Orlandi comincia a preparare la lunga settimana che porta il Forte dei Marmi alla prima semifinale scudetto: "Evitare errori già fatti" ...