Fano | ha lo smalto sulle unghie | aggressione di una gang contro un 18enne

Ultime Notizie dalla rete : Fano smalto

Il telefono del ragazzo con lonero è stato ritrovato in una siepe, ma non quello del suo ... Per le tue segnalazioni, per ascoltare il radiogiornale di Viveree per ricevere le nostre ......essere stato aggredito insieme a un amico sabato sera nel giardino della Rocca Malatestiana di. poi, quando si sono avvicinati e hanno visto le mie unghie con lonero, cinque o sei di ...Un semplice ciuffo colorato e lo smalto sulle unghie: sono state queste le cause scatenanti che sabato sera, 8 maggio 2021, hanno portato ad un’aggressione violenta a Fano, in provincia di Pesaro e Ur ...Il racconto di 18enne: “Mi hanno bloccato, uno ha preso un accendino e ha cercato di dar fuoco alle dita per ‘toglierlo’, un altro ha visto le mie collane, prima me le ha chieste e poi strappate”. Un ...