Facebook vuole diventare un social di quartiere, ecco come funziona Neighborhoods (Di martedì 11 maggio 2021) Facebook vira verso le comunità di quartiere e lancia Neighborhoods, una nuova funzionalità che punta a rafforzare i rapporti con i vicini di casa per metterti in contatto con chi abita vicino a te in modo tale da condividere trucchi e consigli sulla zona dove abiti. Una sorta di bacheca digitale 2.0 che vuole permettere ai vicini di casa di creare community locali per migliorare la vita dei quartieri e renderli più sicuri. All'interno dell'app si possono fare domande, conoscersi, scambiarsi consigli e raccomandazioni. Insomma, qui non troverai l'anima gemella, i tuoi amici o i tuoi colleghi di lavoro, ma soltanto chi abita vicino a te e a cui potrai chiedere una mano per cercare una babysitter o un idraulico di fiducia, farti aiutare a trovare un animale smarrito o organizzare un aperitivo per ...

