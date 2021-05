Exprivia, nuovo balzo cyber attacchi in Italia (Di martedì 11 maggio 2021) Sono stati 349 da gennaio a marzo 2021, sette volte di più rispetto ai primi tre mesi del 2020. Nel mirino App, social e banking online. Continua a crescere il trend degli attacchi informatici in Italia anche nel 2021. Da quanto emerge nel primo rapporto del 2021 sulle minacce informatiche in Italia elaborato dall’Osservatorio cybersecurity di Exprivia, nel periodo gennaio-marzo 2021 si sono registrati 349 eventi, tra attacchi, incidenti e violazioni della privacy. Si tratta di una crescita del 47% sul trimestre precedente e sette volte di più rispetto ai primi tre mesi del 2020. A un anno dallo scoppio della pandemia che ha portato alla massiccia diffusione dello smart working e al ricorso sempre più frequente a servizi online, il cybercrime continua a colpire ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Sono stati 349 da gennaio a marzo 2021, sette volte di più rispetto ai primi tre mesi del 2020. Nel mirino App, social e banking online. Continua a crescere il trend degliinformatici inanche nel 2021. Da quanto emerge nel primo rapporto del 2021 sulle minacce informatiche inelaborato dall’Osservatoriosecurity di, nel periodo gennaio-marzo 2021 si sono registrati 349 eventi, tra, incidenti e violazioni della privacy. Si tratta di una crescita del 47% sul trimestre precedente e sette volte di più rispetto ai primi tre mesi del 2020. A un anno dallo scoppio della pandemia che ha portato alla massiccia diffusione dello smart working e al ricorso sempre più frequente a servizi online, ilcrime continua a colpire ...

Exprivia, nuovo balzo cyber attacchi in Italia Adnkronos

