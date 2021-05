Eurovision Song Contest 2021: tutto pronto per l’edizione più attesa (Di martedì 11 maggio 2021) tutto pronto per la sessantacinquesima edizione dell’ Eurovision Song Contest. Riparte da Rotterdam il festival della canzone Europea, dopo il fermo forzato dello scorso anno a causa del Covid . I Måneskin rappresenteranno l’Italia. Per questa edizione dell’ Eurovision Song Contest, nell’arena Rotterdam Ahoy, i paesi in gara si esibiranno in due serate: 16 si scontreranno nella prima serata, gli altri 17 nella seconda. Da questi 33 usciranno i 20 finalisti che sabato 22 maggio sfideranno i cosiddetti “Big Five” (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante, i Paesi Bassi. Gli organizzatori sono stati felici di annunciare che ci sarà anche un grande pubblico: 3.500 spettatori per serata, tutti “tamponati”, che potranno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 11 maggio 2021)per la sessantacinquesima edizione dell’. Riparte da Rotterdam il festival della canzone Europea, dopo il fermo forzato dello scorso anno a causa del Covid . I Måneskin rappresenteranno l’Italia. Per questa edizione dell’, nell’arena Rotterdam Ahoy, i paesi in gara si esibiranno in due serate: 16 si scontreranno nella prima serata, gli altri 17 nella seconda. Da questi 33 usciranno i 20 finalisti che sabato 22 maggio sfideranno i cosiddetti “Big Five” (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e il Paese ospitante, i Paesi Bassi. Gli organizzatori sono stati felici di annunciare che ci sarà anche un grande pubblico: 3.500 spettatori per serata, tutti “tamponati”, che potranno ...

Advertising

RaiQuattro : Manca pochissimo all'evento musicale europeo più atteso dell'anno: il 18 e il 20 maggio alle 20.45 in diretta su… - RaiQuattro : Stanno per tornare le notti più vivaci e colorate della musica europea ????! Il 18 e il 20 maggio, in prima serata, s… - PolePositionCZ : PAG. 24 e 25 5 COSE DA SAPERE SULL'EUROVISION SONG CONTEST #PolePosition 728 - edizione del #30APRILE PDF… - dario_ragusa : - clipnotesit : ?? Nuovo video, di cosa parliamo oggi? ?? Eurovision Song Contest: la storia del festival più seguito al mondo ?? -