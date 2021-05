Europei tuffi 2021 | Oscar Bertone | “La Coppa del Mondo ci ha dato consapevolezza | gareggiamo liberi dai pensieri”

(Di martedì 11 maggio 2021) Glidisono cominciati per l’Italia con la medaglia d’argento nel Team Event, la prima per la squadra azzurra da quando questa gara è stata introdotta nella rassegna continentale (edizione 2012). Un argento conquistato da una formazione giovanissima, con il quartetto composto da Chiara Pellacani, Andreas Sargent Larsen, Sarah Jodoin Di Maria e Riccardo Giovannini Queste le parole di, CT della Nazionale: “Ladelhaa questa squadra. Ci sono molti giovani, ma anche i nuovi entrati sono motivati e gareggiano col sorriso, senza. Solo così si possono ottenere i risultati che sappiamo di valere. Oggi abbiamo superato nazioni leader in questa specialità come Germania, Gran ...

