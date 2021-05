Europa, Turchia, o fare da soli: l’Italia prova a fermare il caos (Di martedì 11 maggio 2021) Per il presidente del Consiglio “venuto da Francoforte”, il problema principale doveva essere l’elaborazione del piano per il Recovery e le trattative con Bruxelles con una maggioranza così complicata da tenere insieme. Ma a questi dossier se n’è aggiunto uno che per Mario Draghi inizia a essere dirompente: il Mediterraneo. Gli spari delle motovedette libiche InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 11 maggio 2021) Per il presidente del Consiglio “venuto da Francoforte”, il problema principale doveva essere l’elaborazione del piano per il Recovery e le trattative con Bruxelles con una maggioranza così complicata da tenere insieme. Ma a questi dossier se n’è aggiunto uno che per Mario Draghi inizia a essere dirompente: il Mediterraneo. Gli spari delle motovedette libiche InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Europa Turchia Decennale della Convenzione di Istanbul, proteste contro Erdogan "La Turchia è stato il primo Paese a firmare e ratificare il trattato che porta il nome della sua città ...anniversario dell'apertura alla firma della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa ...

Europa, Turchia, o fare da soli: l'Italia prova a fermare il caos Inside Over

Von der Leyen, la violenza contro le donne è inaccettabile BRUXELLES, 11 MAG - "L'Ue deve inviare un segnale forte, che la violenza contro le donne e le ragazze è inaccettabile. E che la violenza domestica non è una questione privata. La Convenzione di Istanb ...

