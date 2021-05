Euro2020, pronti 935 volontari per affiancare i professionisti del settore sportivo (Di martedì 11 maggio 2021) I volontari si preparano a vivere Euro 2020 e ad affiancare i professionisti del settore sportivo allo stadio e nei siti ufficiali UEFA nel primo Europeo itinerante della storia. Stando a quanto riportato dal comunicato della Figc il numero complessivo dei volontari è pari a 935 e, in attesa di iniziare la loro esperienza dal vivo, si sono radunati virtualmente nel Kick Off Event a loro dedicato, organizzato in Live Streaming con la collaborazione del team volontari UEFA e condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. In queste due ore i volontari hanno potuto conoscere tutti i dettagli sulle attività che li attende durante l’Europeo e vedere per la prima volta le divise che indosseranno nei luoghi dell’evento. Sono 25 le aree operative all’interno delle ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Isi preparano a vivere Euro 2020 e addelallo stadio e nei siti ufficiali UEFA nel primo Europeo itinerante della storia. Stando a quanto riportato dal comunicato della Figc il numero complessivo deiè pari a 935 e, in attesa di iniziare la loro esperienza dal vivo, si sono radunati virtualmente nel Kick Off Event a loro dedicato, organizzato in Live Streaming con la collaborazione del teamUEFA e condotto dal giornalista Pierluigi Pardo. In queste due ore ihanno potuto conoscere tutti i dettagli sulle attività che li attende durante l’Europeo e vedere per la prima volta le divise che indosseranno nei luoghi dell’evento. Sono 25 le aree operative all’interno delle ...

