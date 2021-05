EURO 2020 – Ok Insigne e Di Lorenzo, Meret insidiato da Cragno, ancora out Politano (Di martedì 11 maggio 2021) Ad un mese esatto dall’inizio di EURO 2020 la Gazzetta dello Sport stila una possibile lista di convocati di mister Mancini. L’Italia esordirà l’11 giugno contro la Turchia allo Stadio Olimpico dinanzi a circa sedicimila persone. La rosa dell’Italia, secondo la rosea, ha già tante certezze. Stando a quanto si legge, infatti, Insigne e Di Lorenzo sarebbero praticamente certi della convocazione. L’ottima stagione di entrambi lascia pochi dubbi al CT. Alex Meret, spesso convocato da terzo portiere (dietro a Donnarumma e Sirigu) è insidiato da Cragno e Gollini. Nessuna menzione per Politano. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 maggio 2021) Ad un mese esatto dall’inizio dila Gazzetta dello Sport stila una possibile lista di convocati di mister Mancini. L’Italia esordirà l’11 giugno contro la Turchia allo Stadio Olimpico dinanzi a circa sedicimila persone. La rosa dell’Italia, secondo la rosea, ha già tante certezze. Stando a quanto si legge, infatti,e Disarebbero praticamente certi della convocazione. L’ottima stagione di entrambi lascia pochi dubbi al CT. Alex, spesso convocato da terzo portiere (dietro a Donnarumma e Sirigu) èdae Gollini. Nessuna menzione per

