Euro 2020, nuovo look per gli arbitri: divise di quattro colori e cartina dell’Europa (Di martedì 11 maggio 2021) nuovo look per gli arbitri in vista di Euro 2020. L’italiana Macron, sponsor tecnico della UEFA, ha preparato nuove divise di quattro colori: nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosa. Un marchio caratterizzerà ogni maglia, ossia la cartina dell’Europa. La maglia è a girocollo con dettagli neri anche sui bordi manica ed e’ dotata tasche anteriori con chiusura in velcro. Sul petto, al centro, e sulle spalle il Macron Hero, l’identificativo logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, il logo UEFA Match Official. Sulla manica destra il logo di Euro 2021, a sinistra il logo Respect Uefa. Nella parte posteriore è inserito il logo UEFA Foundation for children. Gli shorts saranno invece neri per tutte e ... Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021)per gliin vista di. L’italiana Macron, sponsor tecnico della UEFA, ha preparato nuovedi: nero, giallo fluo, azzurro fluo e rosa. Un marchio caratterizzerà ogni maglia, ossia ladell’pa. La maglia è a girocollo con dettagli neri anche sui bordi manica ed e’ dotata tasche anteriori con chiusura in velcro. Sul petto, al centro, e sulle spalle il Macron Hero, l’identificativo logo del brand italiano; a sinistra, lato cuore, il logo UEFA Match Official. Sulla manica destra il logo di2021, a sinistra il logo Respect Uefa. Nella parte posteriore è inserito il logo UEFA Foundation for children. Gli shorts saranno invece neri per tutte e ...

Advertising

OptaPaolo : 31. I giorni mancanti all'inizio degli Europei. L’#Italia è stata una delle due squadre – insieme al Belgio – a vin… - sportmediaset : PSG, lesione al legamento collaterale mediale per #Verratti: fuori 4-6 settimane, Euro 2020 a rischio.… - Corriere : Un 2020 d’oro per Amazon: 44 miliardi di ricavi e zero tasse pagate in Europa - sportface2016 : #Euro2020 Nuovo look per gli arbitri: divise di quattro colori e cartina dell'Europa, stile tutto targato Macron - AboutPharmaHPS : Continua l’andamento positivo del mercato italiano del #PetFood, che nel 2020 è cresciuto sia in termini di valore,… -