Esonero contributi previdenziali: aziende senza Cig, modalità di fruizione (Di martedì 11 maggio 2021) Via libera all’inoltro delle istanze all’INPS per quanto riguarda l’Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro, infatti, al fine di usufruire dell’Esonero in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. Nell’istanza bisogna dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, ... Leggi su leggioggi (Di martedì 11 maggio 2021) Via libera all’inoltro delle istanze all’INPS per quanto riguarda l’dal versamento deiperche non richiedono trattamenti di integrazione salariale. I datori di lavoro, infatti, al fine di usufruire dell’in argomento, dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Sgravi art.3 DL 104/20 e art.12 DL 137/2020”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q”. Nell’istanza bisogna dichiarare di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle specifiche tutele di integrazione salariale causale COVID-19 e di non aver fatto richiesta dei medesimi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 riguardanti la medesima matricola o, ...

