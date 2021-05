Ergastolo per i boss delle stragi, ecco perché per la Consulta è incostituzionale: “La collaborazione con la giustizia non può essere l’unica strada per la libertà” (Di martedì 11 maggio 2021) La collaborazione con la giustizia per i mafiosi condannati all’Ergastolo ostativo, cioè quelli irriducibili come i fratelli Graviano o Leoluca Bagarella, non può essere l’unica via per accedere alla liberazione condizionale. Un principio di buon senso, inventato da Giovanni Falcone, diventato legge dopo le stragi, che adesso la Consulta ha definito come incostituzionale. La Corte, infatti, ha pubblicato l’ordinanza con cui il 15 aprile scorso ha affermato l’incompatibilità dell’Ergastolo ostativo con la Costituzione, dando un anno di tempo al Parlamento per legiferare. “L’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata“, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Lacon laper i mafiosi condannati all’ostativo, cioè quelli irriducibili come i fratelli Graviano o Leoluca Bagarella, non puòvia per accedere alla liberazione condizionale. Un principio di buon senso, inventato da Giovanni Falcone, diventato legge dopo le, che adesso laha definito come. La Corte, infatti, ha pubblicato l’ordinanza con cui il 15 aprile scorso ha affermato l’incompatibilità dell’ostativo con la Costituzione, dando un anno di tempo al Parlamento per legiferare. “L’accoglimento immediatoquestioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata“, ...

