Ergastolo ostativo: Guzzetta, 'non è ordinanza libera tutti, rimuove ostacolo a legislatore' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'ordinanza numero 97 (redattore Nicolò Zanon) sull'Ergastolo ostativo per reati di mafia depositata oggi in Consulta "non è una sentenza 'libera tutti'. Ma un'ordinanza che rimuove un ostacolo": quello di limitare alla collaborazione l'unica via di accesso alla liberazione condizionale. "Compiendo un ulteriore passo rispetto ad una sentenza 253 del 2019, si abbandona l'assunto che la collaborazione sia segno di per sé di ravvedimento, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può comunque avere una rilevanza". Lo spiega all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni Guzzetta, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: "la Corte ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - L'numero 97 (redattore Nicolò Zanon) sull'per reati di mafia depositata oggi in Consulta "non è una sentenza ''. Ma un'cheun": quello di limitare alla collaborazione l'unica via di accesso allazione condizionale. "Compiendo un ulteriore passo rispetto ad una sentenza 253 del 2019, si abbandona l'assunto che la collaborazione sia segno di per sé di ravvedimento, nella consapevolezza che la mancata collaborazione può comunque avere una rilevanza". Lo spiega all'Adnkronos il costituzionalista Giovanni, Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico all'università di Roma Tor Vergata, che aggiunge: "la Corte ha ...

Advertising

thonyromano : RT @cassiamancini: I magnifici ragazzi (M5S) con una legge contro la sentenza della corte costituzionale sull’ergastolo ostativo, che ancor… - cassiamancini : I magnifici ragazzi (M5S) con una legge contro la sentenza della corte costituzionale sull’ergastolo ostativo, che… - OBeneduci : Ergastolo ostativo, le motivazioni della Consulta: collaborazione non può essere unica via per uscire dal carcere - AMarco1987 : Ergastolo ostativo, le motivazioni della Consulta: collaborazione non può essere unica via per uscire dal carcere… - Luigi56124612 : RT @ilriformista: Pubblicate le motivazioni dell’ordinanza che ha stabilito l’ergastolo ostativo incompatibile con la Costituzione https:… -