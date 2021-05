Elodie | la lezione di ballo in tacchi e calze a rete infiamma i social

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie lezione

SoloGossip.it

E io amo, la persona". In che modo siete riusciti a salvarla, questa normalità? "Sia io sia lei abbiamo avuto unafondamentale: la sconfitta, il fallimento. Io l'ho imparata ...... soprattutto alle migliaia di ragazzi che la guardano come un modello, e che da lei accettano anche unache da qualunque altra cattedra o pulpito arrivasse verrebbe respinta.parla con ...Con tacchi a spillo, body e calze a rete, Elodie ha conquistato i fan dei social. La cantante ha infatti postato il video della sua ultima lezione di ballo dove, tra mosse osé e un fisico da urlo, ha ...La cantante Elodie balla in calze e sui tacchi e pubblica il video sui social, la perfomance è da urlo: “Wow” Elodie balla sui tacchi e con le calze: il video diventa virale (Fonte: Instagram) Elodie ...